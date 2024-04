Abriu escola de karatê, atuou no Carandiru e fatura R$ 113 mi com academias

Dois anos depois, ele abriu sua primeira escola: a Gaviões do Karatê. O local funcionava em uma garagem alugada no bairro do Tucuruvi (zona norte de São Paulo). Aguiar era o único professor e dava aulas à noite três vezes por semana.

Com o tempo, o número de alunos foi aumentando, e ele alugou um ponto maior. Também ampliou os horários e incluiu aulas de musculação na grade da academia. Usou latas cheias de concreto para fazer os pesos usados pelos alunos. Em 1977, comprou os primeiros três aparelhos de musculação.

Ele foi agente penitenciário no Carandiru

Mesmo sendo dono da academia, Aguiar teve outros empregos. "Não tinha estrutura financeira para me manter só com a academia. Por isso, trabalhei em outros locais", afirma. Trabalhou no Bradesco e depois no Complexo Penitenciário do Carandiru (hoje demolido), após passar no concurso público.

Atuou como agente penitenciário por nove anos, de 1982 a 1991. Seu trabalho era fazer rondas periódicas pelas celas e corredores, revista de visitantes, fiscalizar o cumprimento das regras pelos detentos, entre outras.

Pediu exoneração do cargo para focar totalmente em seu negócio.