Cafeteria com área para adotar gatos tem 2 unidades e fatura R$ 2,5 milhões

Foi durante uma viagem ao Japão, em 2019, que Giovanna Molinaro, 29, conheceu o conceito do "cat café": local que une cafeteria e espaço para interação com gatos. Apaixonada por felinos, ela abriu em 2020 o Gato Café, em um casarão antigo no bairro de Botafogo, no Rio. Hoje, a empresa tem duas unidades em funcionamento e faturou R$ 2,5 milhões em 2023. Mais de 520 gatinhos já foram para um lar. No ano passado, o negócio foi formatado em franquias. A meta é abrir quatro novas unidades franqueadas no Rio e dobrar o faturamento, para R$ 5 milhões, em 2024.

Os gatos dela são mascotes da marca

Em 2019, Giovanna viajou de férias do Japão, onde conheceu o conceito do cat café. Ela voltou de viagem com a ideia de ter algo similar aqui no Brasil. Na época, Giovanna, que é arquiteta, trabalhava como analista de cenários na TV Globo.

Ela diz que o café japonês trabalhava apenas com gatos de raça. "Isso não fazia muito sentido para mim. Mesmo assim, o conceito me encantou, mas adaptei o nosso negócio aqui para ajudar os gatos resgatados das ruas a encontrar uma família. Afinal, era impossível ver um gatinho na rua e saber que tínhamos a solução para ajudá-lo", declara.