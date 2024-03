We Coffee, fenômeno no Tik Tok, quer faturar R$ 100 mi e anuncia loja no RJ

Quem mora na capital de São Paulo (SP) e circula pela avenida Paulista, alameda Lorena, nos Jardins, e pelo bairro da Liberdade, na região central, certamente já viu uma fila em frente a uma das lojas da rede de cafeteria We Coffee. A empresa aposta em bebidas diferentonas, deve abrir mais duas lojas em São Paulo e uma no Rio e espera um faturamento de R$ 100 milhões.

Como é a cafeteria

Pratos coloridos e espaços instagramáveis. As filas têm uma explicação: os doces e bebidas são coloridos com aparência e sabores diferentões e a decoração futurista despertam a curiosidade dos paulistanos. Além, é claro, do engajamento na rede social Tik Tok, com 250 mil seguidores até domingo (10).

Duas novas lojas em São Paulo devem ser abertas. Com oito lojas próprias abertas - seis na capital e uma no ABCD, a rede abrirá mais duas unidades até o fim do ano — Shopping Tamboré, em Barueri, e Santo André (região do ABC), ambos na Grande São Paulo — e quer fechar 2024 com um faturamento na ordem de R$ 100 milhões.