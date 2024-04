Startups usam açaí e castanhas para criar cosméticos e desenvolver Amazônia

Já o programa Cosméticos da Amazônia está na sua primeira edição e tem 53 empresas participantes. O programa auxilia as empresas com dois aspectos estruturais do setor. O primeiro é o regulatório, já que no Brasil somente é possível vender cosméticos com registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O segundo é a criação do plano de negócio. Os inscritos também participam de grandes feiras do setor, como a Hair Brasil, realizada em março.

Ajuda para vender na Avenida Paulista e lá fora

O programa também ajuda as empresas para ampliarem seus canais de venda. Entre eles, estão alguns e-commerce e grandes redes como a Soneda, que abriga o primeiro Hub de Aceleração Clean Beauty, na sua loja da Avenida Paulista, em São Paulo. "A loja tem um andar dedicado a linhas clean beauty e essas empresas expõem e vendem seus produtos lá", diz Andrezza. Atualmente, 19 marcas têm produtos expostos no andar.

O programa também tem como foco internacionalizar as marcas com participação em feiras. "Temos um consultor que está buscando mercados internacionais para os cosméticos da Amazônia. A aceitação internacional está cada vez maior, principalmente com as mudanças climáticas", comenta.

Vendas no Chile e Israel