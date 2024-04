Piccadilly abre loja em Abu Dhabi e aposta em sapatos com tons metalizados

Expansão da marca para o exterior

A marca tem 40 lojas internacionais. São 20 lojas licenciadas e 20 exclusivas. Há unidades no Equador, Peru, México, República Dominicana, Kuwait, Filipinas e Emirados Árabes Unidos, além de Ilha da Reunião (departamento francês no Oceano Índico). A primeira unidade de loja licenciada foi aberta no Equador em 2020.

Os dois modelos (lojas licenciadas e exclusivas) só vendem produtos da marca Piccadilly. O que muda é a gestão do negócio. As licenciadas são semelhantes às franquias, mas um pouco mais flexíveis na gestão. "As operações de lojas licenciadas são um modelo de negócios que replica o nosso modelo de franquias, o praticado no Brasil. Porém, nas lojas licenciadas o nosso parceiro possui um pouco mais de liberdade na tomada de decisões no âmbito comercial e operacional para se adequar melhor à realidade de cada mercado", afirma Bruna. No Brasil, a marca tem 33 franquias.

No exterior, nenhuma operação é própria. Todas são operadas por um parceiro comercial. A marca é vendida em mais de 100 países.

Em 2024, a Piccadilly tem previsão de abrir outras sete lojas fora do país, entre elas mais uma unidade em Abu Dhabi. A marca terá lojas também na Colômbia (uma loja em Bogotá a ser inaugurada neste mês), México (uma unidade em Monterrey), Equador (uma unidade em Santo Domingo), Peru (uma unidade; cidade ainda não definida) e Filipinas (duas unidades: uma em Manila e outra em General Santos).

Todas as unidades abertas no exterior serão no modelo de lojas licenciadas. A partir de 2025, as 20 lojas exclusivas passarão por um processo de adequação ao modelo de licenciamento.