Chefs contam como 3 pizzarias brasileiras ficaram entre melhores do mundo

Alimentos frescos, importados e cuidado especial com a fermentação da massa das pizzas são alguns dos artifícios que fizeram três pizzarias brasileiras figurarem entre as melhores do mundo com casas italianas e norte-americanas.

O que aconteceu?

Brasileiros entre os melhores do mundo. Três chefs brasileiros conquistaram o que muitos mestres da cozinha desejam na vida: ter suas pizzarias entre as 100 melhores do mundo, reconhecidas pelo "50 Top Pizza World". O ranking, divulgado no fim do ano, traz a QT Pizza Bar em 51°, A Pizza da Mooca em 85° e a Leggera Pizza Napoletana em 100°.

Confira a seguir o que dizem e os segredos dos chefs das três casas sobre a produção das pizzas.