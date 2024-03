Loja pé na areia, franquia desmontável: para onde os fast-foods estão indo?

São quatro modelos de negócio: loja 100% fast (loja compacta para praças de alimentação de shoppings, galerias e hipermercados; com cardápio enxuto); loja 100% fast com salão (é o mesmo modelo que o anterior, acrescido de um salão com até 30 lugares); loja convencional fast (para praças de alimentação de shoppings e galerias, com cardápio completo e salão com até 90 lugares) e loja convencional (com salão próprio, drive-thru, área para delivery e estacionamento, voltada para ruas e estacionamentos; com cardápio completo). O investimento inicial vai de R$ 950 mil até R$ 3,5 milhões.

A loja 100% fast com salão é a principal aposta do Grupo Habib's. O investimento inicial é a partir de R$ 1,2 milhão.

A experiência do cliente está em alta

Adriana Auriemo, da ABF, e Natalia Sirobaba, do Sebrae-SP, falam sobre tendências do segmento de fast food e os cuidados que as franquias devem ter.

As redes de food service estão expandindo para locais diferentes. Adriana cita, por exemplo, unidades sendo abertas em hospitais, universidades, terminais rodoviários, estações de metrô e até pontos turísticos.

Alguns modelos de negócio estão em alta, como store in store e quiosque. Abrir uma franquia de fast-food dentro de outro estabelecimento ajuda a reduzir os custos de uma operação de 20% a 30%, segundo Natália. "É indicado principalmente para municípios de porte médio. Todo o fluxo de clientes daquela loja traz também fluxo para o seu negócio. É uma forma de unir esforços para aumentar o faturamento e diminuir custos", afirma. No entanto, diz ela, é importante analisar antes se o público que circula naquele estabelecimento é o mesmo perfil de clientela que a marca quer atingir. "Já com o quiosque, a rede consegue levar a sua marca para mais lugares estratégicos com um custo menor e ainda atingindo um público maior", afirma.