Dia das Mães: 10 dicas para preparar a loja e turbinar as vendas

Passeio em família. Porém, é comum os pais irem às lojas escolher o presente da mulher com os filhos. Por isso, as lojas devem destacar suas promoções quanto antes.

Confira a seguir, 10 dicas do gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae para conquistar mais vendas no Dia das Mães

1) Capacitação do time: é muito comum os colaboradores atenderem simultaneamente mais de um cliente para garantir mais vendas. No entanto, ele deve ter a atenção de que precisa estar sempre de prontidão para atender ambos com suas demandas, seja no vestiário ou na procura por itens no estoque. Este cuidado deve ser bem trabalhado com treinamento.

2) Composição do estoque: o estoque deve ter a grade de produtos completa: cor, numeração e modelos. "Não adianta expor na vitrine se o cliente entrar e não encontrar."

3) Parceria com fornecedor: o fornecedor é parte da cadeia de valor. O empreendedor precisa comprar produtos com preços competitivos, qualidade e bom prazo. Por isso, é importante sempre alinhar com o fornecedor suas necessidades e buscar as melhores oportunidades. Só com este tripé será possível ganhar o cliente e vender mais.

4) Ambientação da loja: a loja precisa estar linda e aguçar os cinco sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato."Vou dar o exemplo do vinho, quando lhe é servida uma taça, você vê o vinho, cheira, experimenta, toca na taça e brinda. Ou seja, ativou os cinco sentidos. O mesmo deve ser feito em uma loja. Sirva uma bala ou chocolate que faça o cliente se lembrar da loja, adote um perfume exclusivo para o ambiente, música agradável e valorize a experiência do cliente."