Abriu consultório simples; hoje tem 'hospitais do dente' e fatura R$ 160 mi

Assim que se formou em odontologia, Cristiano Demartini, 33, abriu em 2013, com dois amigos, um consultório simples, com apenas duas cadeiras usadas e chão de madeira, em Palmeira das Missões (RS). Em 2020, começaram a vender franquias. Hoje, a OdontoTop Hospital do Dente tem 48 clínicas em operação. O faturamento foi de R$ 160 milhões, em 2023.

Ajudava os pais na plantação

Demartini é filho de um casal de agricultores. Até os 18 anos, ele ajudava os pais na plantação de milho e feijão e na criação de gado de leite, em Caibi (SC). Mas nunca deixou de estudar. "Meus pais sempre desejaram que eu pudesse estudar, e o fato de estar na roça nunca foi um empecilho para isso acontecer", declara.

Aos 18 anos, ele começou a cursar odontologia na Unochapecó, em Chapecó (SC). "Sempre fui muito ativo durante todo o curso, participando do diretório acadêmico, ligas acadêmicas e desenvolvendo projetos como bolsista no contraturno. Isso me possibilitou sair da graduação com uma visão muito clara do mercado que encontraria pela frente", afirma.