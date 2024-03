Dicas de cursos e livros para o empreendedor turbinar o seu negócio

Comportamento e habilidades merecem atenção

Busca por aprimoramento. Se o empreendedor domina o setor que atua, ele precisa avaliar quais áreas exigem seu aperfeiçoamento, frisa Letícia, que acrescenta: "sempre temos um lado que precisamos trabalhar, mesmo dominando o setor do nosso negócio".

Conhecimento sociocomportamental. "De que forma eu lido com a resiliência, com o comprometimento das metas que estabeleci, com as relações interpessoais, com a minha equipe e com questões comportamentais. É preciso desenvolver os dois lados: técnico e sociocomportamental do negócio."

Leitura, podcast e cursos

Há várias formas de se buscar conhecimento, segundo os dois especialistas: audiobooks, podcast, filmes, livros digitais ou impressos, rodas de conversa, feiras, rodada de negócio, entre outros.

Rotina de leitura. Os dois também são unânimes ao dizer sobre a importância da leitura. "Tempo é um recurso caro e finito. É preciso criar uma rotina para se dedicar aos estudos e suprir suas deficiências."