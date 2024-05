Empresária transforma hobby em negócio e cria agência de turismo de luxo

Mariana Papa, 55, sempre gostou de viajar e já conheceu muitos países dos seis continentes do mundo. Sua familiaridade em criar roteiros e promover viagens com grupos começou em 2015, ao organizar uma viagem para o deserto do Atacama, no Chile, com algumas amigas. Ela se apaixonou pela ideia e, em 2021, fundou a Trip Experiences, agência de turismo de alto padrão.

Eu viajo desde pequena e fui me apaixonando pelo turismo ao montar as viagens com minhas amigas. Atuei como consultora independente por um período e, em meio à pandemia da covid-19 e instabilidade do setor turístico em 2020, agi com determinação e criei minha própria marca.

Mariana Papa, CEO da Trip Experiences

Herança do atendimento com clientes de alto padrão

Clientes de alta renda. A escolha em trabalhar com o público-alvo AAA vem da sua experiência em private banking — serviço financeiro para clientes de alta renda — que acumulou enquanto trabalhou na área no extinto Banco Lavra, da sua família.