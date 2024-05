Empresária reduz loja e portfólio e vê faturamento crescer no 1º trimestre

PMEs registraram crescimento no 1º trimestre

Desempenho positivo no primeiro trimestre do ano. Siomara faz parte da fatia de pequenas e médias empresas (PMEs) que registram crescimento de 11,5% nos primeiros três meses do ano, segundo o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs).

Queda dos juros ajudou. Felipe Beraldi, economista e gerente de indicadores e estudos econômicos da Omie, atribui o crescimento à melhora do mercado de trabalho, à queda da Selic (taxa básica de juros) e aos incentivos do governo federal.

De modo geral, o mercado de PME tem um cenário favorável desde o segundo semestre do ano passado, com a retomada do mercado de trabalho, as políticas de incentivo, como a ampliação do Bolsa Família, o reajuste real do salário-mínimo, maior controle inflacionário, redução dos juros... tudo isso tem efeito positivo no poder de compra das famílias e reflete na economia.

Felipe Beraldi, Economista e gerente de indicadores e estudos econômicos da Omie

Recuperação começou no ano passado. Décio Lima, presidente do Sebrae, também diz que a recuperação da economia brasileira e, consequentemente, das Pmes, iniciou no ano passado, quando o Brasil passou a ser o segundo colocado no mundo em termos de investimentos internacionais, perdendo apenas para os Estados Unidos.

PMEs geram empregos. Ele também destacou que, "no acumulado do ano passado, houve um saldo de 1,48 milhão de novas contratações, o que resultou no menor patamar de desemprego registrado desde 2014". E que, "pelo terceiro ano seguido, as micro e pequenas empresas foram as grandes protagonistas na geração de novos postos de trabalho no país, respondendo por 8 em cada 10 empregos criados em 2023."