Rede gasta R$ 1 milhão no rebranding do negócio. Como fazer?

Um processo de renovação. O rebranding pode trazer mudanças de posicionamento, logotipo, nome, cores, mensagens-chave e até mesmo na cultura organizacional e no modelo de negócio.

Esse processo é como um renascimento para uma organização. É quando ela entende que precisa revitalizar sua cara, criar uma nova voz e até mesmo rever seu portfólio para se adaptar às mudanças do mercado e às evoluções das necessidades dos seus clientes.

Ana Couto, CEO da agência anacouto

A finalidade do rebranding é realinhar a marca com o seu público e com o mercado em que atua, além de renovar a imagem da empresa para se adaptar às mudanças do mercado. O rebranding rejuvenesce a marca de maneira que a percepção do público seja renovada

Silmara Regina de Souza, consultora de marketing do Sebrae-SP

Em que momentos fazer o rebranding?

Há alguns cenários propícios para isso. As especialistas dão alguns exemplos: quando a imagem da empresa está desatualizada, quando deseja reposicionar-se no mercado, quando enfrenta problemas de reputação, quando a marca perde relevância e fica mais difícil competir, além de casos de fusão ou aquisição, expansão de mercado ou mudança do foco de atuação, entre outros.