Mães CEO: mulheres que começaram a empreender após a maternidade

De empreendedora a ativista. A grande mudança ocorreu em 2015, quando grávida de cinco meses do filho Lucas, se questionou se a maternidade poderia inviabilizar seu progresso profissional. Um simples post desabafo em uma rede social fez Dani se deparar com muitas outras mulheres com as mesmas angústias.

Percebi que aquilo era um fenômeno social. O que acontece com a gente? Temos muita vontade de mudar o jeito que a gente ganha dinheiro, a forma com a qual nos relacionamos com o mundo. E esse mundo não recebe a gente bem? Pelo contrário. Muitos falam que 'nasce uma mãe, nasce uma empreendedora'. A minha transformação foi do como: 'nasce uma mãe nasce uma ativista'.

Dani Junco, co-fundadora e CEO da B2Mamy

Apesar de já ter um negócio consolidado no mercado, Dani apostou no seu propósito e, em 2016, criou a B2Mamy. Para investir em seu sonho, reduziu o custo de vida e precisou voltar a morar com sua mãe, em Santos, litoral de São Paulo. De lá para cá, a aceleradora já impactou mais de 100 mil pessoas por meio de cursos, capacitações e plataforma de educação, 450 startups aceleradas e R$ 27 milhões gerados dentro da Comunidade.

Obstáculos podem ser superados

Maternidade impulsiona o empreendedorismo. A pesquisa do Data Sebrae - Empreendedorismo Feminino de 2023, aponta que 68% das mulheres afirmam que a maternidade influencia fortemente a decisão de empreender.

Mulheres enfrentam mais obstáculos que os homens. Falta de confiança para a tomada de decisões e falta de apoio de fornecedores e clientes são os principais obstáculos para mulheres que desejam empreender, explica consultora de negócios do Sebrae-SP, Tais Camargo. A mesma pesquisa mostra que os homens recebem 43% de apoio de fornecedores e clientes, enquanto as mulheres 34%, sem contar que as mulheres assumem o dobro de responsabilidades nas questões domésticas.