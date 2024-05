Empresárias devem inaugurar hotel temático para atrair turistas para RS

Adiamento de um mês. No entanto, há algumas semanas, as empresárias conversaram e decidiram manter o cronograma de inauguração para abrir as portas do hotel com apenas um mês de atraso.

Fomento de negócios no Rio Grande do Sul. "É um momento triste, delicado, mas precisamos manter empregos, garantir a abertura de novas vagas e atrair turistas para o Rio Grande do Sul começar a se reerguer", Veronicah. A previsão é de que o complexo gere 180 empregos diretos.

Hotel exclusivo para a família

Quarto Unibrilho Criamigos Imagem: Divulgação

Quarto com escorregador e rede. O Hotel Criamigos terá 32 quartos temáticos para acomodar a família toda. No quarto do Unibrilho, personagem da marca, haverá escorregador. No quarto do Fernandino, outro personagem, terá rede, por exemplo.

Momento família. "Cada unidade trará uma diversão diferente para a criança curtir com a família", conta Veronicah. Todos os quartos têm pia e porta de adulto e de criança para que os pequenos se sintam os protagonistas.