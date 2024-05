Criou negócio de cosméticos em casa; formalizou a empresa e fatura R$ 96 mi

Por dois anos, de 2000 a 2002, fabricava produtos de beleza em sua casa. A empresa era informal. O negócio chegou a ser fechado pela Vigilância Sanitária. Borgo diz que aprendeu as fórmulas dos produtos (xampu, cremes, reparador pontas, etc.) com químicos de uma empresa que vendia matéria-prima para ele.

Tive muitas dificuldades de deixar de ser uma empresa informal e passar a ser uma empresa formal, pois os recursos financeiros não existiam. Tudo foi construído com recursos próprios advindo do próprio negócio.

Edson Borgo, CEO da Ecosmetics

Em 2003, abriu formalmente a Ekoos Trat, já com autorização do Ministério da Saúde para fabricar os produtos. Construiu uma pequena fábrica própria. O investimento inicial foi de R$ 60 mil. No final do mesmo ano, mudou o nome da empresa para Ecosmetics.

Ele contratou químicos para desenvolver os produtos. Sua mulher, Elizabeth Borgo, é farmacêutica e responde por todos os produtos da marca.

