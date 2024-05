10 ferramentas de tecnologia para turbinar seu negócio: há opções de graça

Lexos: solução de automação comercial omnichannel voltada ao varejo. A ferramenta proporciona integração entre lojas físicas, virtuais (e-commerce), marketplaces e vendas por redes sociais, que permite experiência de compra unificada aos clientes. Conta com sistema ERP e funcionalidades como controle de estoque, sistema de ponto de venda e gestão de relacionamento com clientes (CRM). Também incui gestão financeira com fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, conciliação bancária e integração com meios de pagamento.

Atendimento ao cliente

Freshdesk: solução de solução de software como serviço (SaaS) de suporte ao cliente por meio de vários canais de comunicação, como e-mail, chat ao vivo, telefone e redes sociais. A ferramenta permite que a empresa gerencie interações com clientes a partir de uma única interface e oferece recursos de automação que ajudam a categorizar, priorizar e encaminhar tickets, reduzindo o tempo de resposta. É possível experimentar a ferramenta gratuitamente antes de tomar a decisão de contratar.

Marketing

Dinamize: oferece soluções para ajudar as empresas a otimizarem suas estratégias de marketing digital e a melhorar o relacionamento com clientes. Entre as principais funcionalidades está a criação de campanhas de e-mail marketing, segmentação de público-alvo, criação de landing pages, integração com redes sociais, análises e relatórios. Também disponibiliza a gestão de leads, com organização eficiente do funil de vendas e melhor alinhamento entre marketing e vendas. Dispõe de relatórios sobre o desempenho das campanhas, incluindo taxas de abertura, cliques e conversões. O pacote inicial custa R$ 335.

Fontes consultadas: Dariane Fraga, professora da FIA Business School, Josef Rubin, cofundador da Conquer Business School e CMO da Wiser Educação e Davi Jerônimo, consultor de negócios do Sebrae-SP.