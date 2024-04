Quer ter franquia de educação? Veja como escolher e administrar uma

A rede chegou ao Brasil em 1977. Está entre as 20 maiores microfranquias do país, segundo o ranking da ABF. Aparece na quarta posição, com 1.532 unidades franqueadas.

O que o franqueado faz? Ele atua como gestor e orientador da unidade. É responsável pela administração da unidade, captação de alunos, planejamento de estudo, orientação e desenvolvimento dos estudantes. O franqueado não precisa ter experiência com educação, mas é essencial identificar-se com a área e com a filosofia do método.

Investimento inicial é a partir de R$ 50 mil. O faturamento médio mensal é de R$ 36 mil, com 120 alunos matriculados. O lucro médio mensal varia de 20% a 25% sobre o faturamento. Mas os valores podem variar conforme a região e os custos operacionais da unidade. O prazo de retorno vai de 18 a 24 meses.

4) Ultra Cursos

É uma rede de franquias de ensino profissionalizante que atende principalmente as classes C, D e E. Foi criada em 2016, em Recife (PE). A rede tem hoje 28 unidades em operação e um polo licenciado no Japão.

O que o franqueado faz na prática? Ele administra toda a operação da unidade. Não precisa ser formado em educação, mas precisa ter espírito empreendedor e saber lidar muito bem com pessoas de todas as idades, diz a empresa.