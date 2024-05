Próximo pagamento do Bolsa Família já tem data? Veja calendário completo

Adiantamento para vítimas das enchentes no RS

Em comunicado com o UOL, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pelo Bolsa Família, informou que está adotando medidas de emergência para os municípios em situação de calamidade.

Entre essas medidas, está incluída a "liberação dos valores, no primeiro dia do calendário de pagamento, para todas as famílias beneficiárias do município afetado", com uma validade de dois meses.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública na última quarta-feira (1º) devido às chuvas que assolaram o estado, o que, conforme o comunicado do MDS, asseguraria o adiantamento.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio de 2024

As datas dos pagamentos variam conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira: