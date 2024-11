As razões que levam o brasileiro a se endividar (cartão de crédito no topo)

Falta de conhecimento

Brasileiros buscaram se informar sobre juros e valor da parcela. Antes de contrair uma dívida, 67% dos que já tomaram crédito fizeram uma pesquisa sobre taxas de juros. 60% buscaram informações sobre o valor da parcela e 56% buscaram se informar sobre prazos de pagamento. O valor total da dívida foi pesquisado por 42%, enquanto as condições e os meios de contratação do crédito foram pesquisados por 33%. 31% pesquisaram sobre os benefícios e 22% buscaram sobre os riscos envolvidos na operação.

Poucos têm clareza sobre as taxas de juros e o custo total da dívida. Dentre os que contraíram dívidas, 63% tinham clareza sobre os valores das parcelas e 56%, sobre as formas de pagamento e a quantidade de parcelas. Porém, apenas 30% tinham clareza sobre temas como as taxas de juros e o custo efetivo total da dívida. Outros 21% tinham clareza sobre tabela de amortização.

As pessoas ainda usam os créditos mais caros que existem no mercado. Existem opções mais atrativas, mas elas ainda vão para o senso comum. Há uma falta de conhecimento. As pessoas não conhecem por exemplo o custo efetivo total da operação.

Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas

Modalidades mais conhecidas têm juros mais altos. Segundo Casagrande, muitas pessoas poderiam ter acesso a crédito mais barato, como os empréstimos com garantias. Segundo a Creditas, que é focada nesse tipo de empréstimo, o Brasil tem hoje 48 milhões de casas e 28 milhões de carros totalmente quitados. "Existe uma grande possibilidade de essas pessoas estarem com crédito mais caro do que precisariam", diz.