Governo antecipa IR e Bolsa Família e anuncia R$ 51 bi em benefícios ao RS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou 12 medidas econômicas de concessão de crédito e antecipação de benefícios para socorro do Rio Grande do Sul. Entre as ações anunciadas estão a antecipação do abono salarial, do pagamento de benefícios sociais (como o Bolsa Família) e da restituição do Imposto de Renda para moradores do estado.

O que aconteceu

Segundo Haddad, as medidas anunciadas hoje somam R$ 50,945 bilhões. O impacto primário para o governo federal será de R$ 7,5 bilhões. Ele ressaltou que esse valor, por causa do decreto de calamidade pública promulgado pelo Congresso, ficará fora das metas do governo e dos ministérios.

As medidas vão constar em uma MP (Medida Provisória) enviada ao Congresso pelo presidente Lula (PT). No anúncio de hoje (9), estavam presentes o presidente, Haddad, outros ministros, os presidentes da Câmara (Arthur Lira) e do STF (Luis Roberto Barroso) e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), entre outros.