Calendário do Bolsa Família de maio 2024: veja datas de pagamento deste mês

Entre essas ações está a "liberação dos valores, logo no primeiro dia do calendário do pagamento, para todas as famílias beneficiárias do município afetado", com prazo de validade de dois meses.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública na última quarta-feira (1º) por conta das chuvas que atingiram o estado, o que, de acordo com o comunicado do MDS, garantiria o adiantamento.

Composição do Bolsa Família

O Bolsa Família é composto por seis benefícios diferentes, dependendo da situação de cada beneficiário:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 (valor per capita pago a cada pessoa da família); Benefício Complementar (BCO): valor adicional pago para as famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600, garantindo que cada família receba no mínimo esse valor; Benefício Primeira Infância (BPI): extra de R$ 150 pago por cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): extra de R$ 50 a cada membro da família que tenha até sete meses incompletos (nutriz). As transferências terão início em setembro; Benefício Extraordinário de Transição (BET): válido para casos específicos, para garantir que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil). O BET será pago até maio de 2025.

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições nas áreas de saúde e de educação, como exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, realização do acompanhamento pré-natal para gestantes, acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até sete anos e acompanhamento do calendário nacional de vacinação.