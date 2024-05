Preço menor e apelo ambiental: leite em saquinho está de volta

Dura como os leites de caixinha. Do ponto de vista da distribuição, o impacto da volta do leite de saquinho é baixo, já que ele possui durabilidade comparável à de outros leites disponíveis no mercado, sem afetar significativamente as redes varejistas.

Mudanças no padrão de consumo. A indústria de laticínios enfrenta desafios a longo prazo, incluindo mudanças nos padrões de consumo e o crescimento da população vegana, necessitando diversificar produtos e explorar aspectos nostálgicos e ambientais para manter a relevância.

Vantagens competitivas. A reintrodução do leite de saquinho oferece vantagens competitivas, como redução de custos e a possibilidade de manter ou aumentar a participação no mercado via marketing ambiental e apelos nostálgicos, associando o produto a uma imagem menos industrializada.

Valores nutricionais

Composição do leite é a mesma. A comparação entre o leite de saquinho e o leite UHT (ultra-high temperature), que é comumente encontrado em embalagens plásticas rígidas, revela que ambos possuem praticamente a mesma composição nutricional em termos de vitaminas e minerais.

Processo de pasteurização é diferente. A nutricionista Giulia Murakami relata que, no entanto, existem diferenças significativas no processo de pasteurização: o leite UHT é aquecido a temperaturas mais altas para garantir uma qualidade microbiológica superior, enquanto o leite de saquinho passa por um processo de aquecimento mais leve, o que pode preservar algumas bactérias benéficas para a saúde intestinal, mas resulta em um menor prazo de validade. "Como o prazo de validade é bem menor, quando comparado ao leite UHT, o risco para contaminação também se torna maior, principalmente se armazenado de forma incorreta", diz a especialista.