Itaú (ITUB4): Banco Central aprova cisão entre banco e BBA

"Em tendo excesso de capital, a ideia é distribuir sim", disse o CEO do Itaú acerca da possibilidade de dividendos extraordinários durante a teleconferência de resultados da companhia.

A tese é de que o Itaú (ITUB4) deve chegar ao fim de 2024 com condições de pagar dividendos extraordinários, porém ainda há 'pontos a serem observados'.

"Tínhamos expectativa que a reforma tributária [da renda] poderia custar 60 pontos-base em capita, mas não deve ficar para esse ano de 2024", disse Maluhy.

Além disso, o executivo disse que considera mais saudável pagar dividendos extraordinários do Itaú ao longo dos anos do que fazer uma distribuição única em uma grande remessa e trabalhar com capital apertado.

"A nossa política será trabalhar com o capital adequado para fazer frente aos desafios, para crescer o banco, investir no negócio, esse é o nosso objetivo central", declarou.

O CEO do Itaú considerou que o cenário atual, de o banco estar muito capitalizado, é um "bom problema".