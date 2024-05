Safra de cana pode ser 3,8% menor, mas com recorde na produção de açúcar

Há controvérsias. Para Marcos Silveira Bernardes, que tem entre suas especialidades a Agricultura Tropical e é professor aposentado da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP), contudo, as previsões de safras da Conab "não têm sido muito assertivas ultimamente."

Fatores climáticos afetam raramente a produção nacional agregada de cana-de-açúcar. Primeiro porque há compensação entre regiões produtoras. Só identificamos claramente efeitos do ambiente na produção de cana-de-açúcar na escala do Brasil todo, quando o evento é muito intenso e de larga distribuição no país, como foi a geada de 1975 e as secas na região centro-sul canavieira de 1986.

Marcos Silveira Bernardes, professor aposentado da USP

Ele lembra ainda a safra de 2005, que foi afetada pela geada, e as variedades que sucumbiram à doença do amarelinho em 1993. Bernardes considera que uma hipótese mais plausível para a redução na produção nacional de cana-de-açúcar no país nesta safra seja motivada por uma adaptação dos produtores, fornecedores de usinas e usinas em si, às diretrizes de mercado, de modo a otimizarem as margens ou minimizarem prejuízos com a lavoura.

A safra ainda está no início. Mauro Alexandre Xavier, pesquisador do Instituto Agronômico (IAC), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, destaca ainda que é prudente "aguardar um pouco mais o caminhar da safra 24/25" para estimativas mais precisas. "Estamos praticamente iniciando a safra no Centro-Sul", afirma Xavier.

Área colhida cresce. Mesmo com a projeção de redução na safra, o levantamento do Conab indica que a área de colheita da cana nesta nova safra "apresentou crescimento de 4,1%, passando de 8,33 milhões de hectares para 8,67 milhões de hectares". A colheita na Região Centro-Sul já iniciou e se intensifica neste mês de maio. O aumento dos plantios é atribuído à expansão e renovação dos cultivos.

Açúcar em alta

Maior produção da história. A pesquisa do Conab aponta uma produção de açúcar estimada em 46,29 milhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 1,3% ao obtido na safra anterior, que já era recorde até então. "O mercado favorável justifica esse valor, colocando a atual safra como a maior produção de açúcar da série histórica da Conab", diz o relatório.