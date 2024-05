Por que os pilotos anunciam 'tripulação, 10.000 pés' durante os voos?

Ao mesmo tempo, após a decolagem, é acima dessa marca é que o sinal de afivelar os cintos é apagado caso não haja risco de turbulência. Também, os comissários costumam servir as refeições apenas após passaram dos 10 mil pés, já que, abaixo disso, é considerado um momento crítico da operação.

Fase crítica dos voos

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), órgão similar à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil no Brasil), estabelece que, em fases críticas dos voos, pilotos não podem ficar de conversa entre si ou com os comissários. Não é o caso de troca de informações relacionadas à operação do voo, mas conversas não essenciais.

As fases críticas, ou seja, as que requerem maior concentração dos pilotos, são, justamente, aquelas onde a aeronave está abaixo de 10 mil pés, ou seja, cerca de 3.050 metros de altitude. É o caso do táxi no solo, decolagem, pouso e a aproximação para o destino.

Nessas etapas, também é proibido comer, ler (exceto manuais ou outros materiais relacionados ao voo), além de realizar qualquer atividade que distraia os pilotos da adequada execução de suas tarefas. Essas regras não se aplicam se o avião está em voo de cruzeiro, que, geralmente, é realizado acima dessa altitude de 10 mil pés.

Há, inclusive, uma lista que deve ser seguida quando se passa essa marca, seja na decolagem, seja no pouso. Uma série de itens da aeronave devem ser checados nesse momento, como se as luzes indicando aos passageiros para afivelarem os cintos está acesa ou apagada (dependendo da necessidade), se as luzes de pouso estão ligadas,