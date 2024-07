Anomalia magnética pode atingir voos? Magnetismo já afetou aeroporto em SP

Quando há duas ou mais pistas paralelas, esses números são acompanhados de letras. A pista da esquerda ganha a letra "L", de left (esquerda), a da direita passa a ser acompanhada da letra "R", de right (direita), e, se houver pista central, esta levará a letra "C", de center (centro). Essas referências são sempre a partir do ponto de vista do piloto.

No caso do aeroporto de Guarulhos, ele possuía duas pistas, cada uma até então com os números 27 e 09 na cabeceira e acompanhadas das letras L e R conforme a posição do em que o avião se encontra. Com a alteração no campo magnético da Terra, o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), órgão ligado à FAB (Força Aérea Brasileira) determinou que as pistas passem a ser denominadas 10L/28R e 10R/28L a partir daquele ano.

É uma pequena mudança, mas, se tratando de vidas humanas, a precisão é fundamental. Foi a primeira vez que isso ocorreu no local desde que ele foi inaugurado em 1985. A FAB (Força Aérea Brasileira) diz que esse tipo de mudança no campo magnético "ocorre lentamente e, em média, modifica um grau a cada dez anos".