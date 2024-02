Festival UOL Prime de Jornalismo: "Precisamos ir além da busca por cliques"

"Dos 8 bilhões de acessos às páginas de sites de notícias só no Brasil, 2 bilhões vêm do Google", contou Marco Túlio Pires, líder do Google News Lab no Brasil. Ele participou do painel "Desafios da distribuição: O que fazer para o jornalismo chegar nas pessoas", no 1º Festival UOL Prime de Jornalismo, que rolou em São Paulo, no último dia 21. Entre os convidados estavam o estrategista narrativo especializado em cinema M.M. Izidoro e a cofundadora, diretora-geral e publisher da Gama Revista Paula Miraglia.



A conversa foi conduzida pelo diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello, que iniciou a discussão apresentando os dados do relatório Journalism, media, and technology trends and predictions de 2024, do Reuters Institute, divulgado no início deste ano.

Segundo o documento, que traz dados da ferramenta de análise da web, Chartbeat, o tráfego para os publishers via Facebook caiu 48% em 2023 e via X (ex-Twitter), 27%. Paralelamente, o surgimento de novas ferramentas e plataformas, como o ChatGPT, Arch Search, Gemini, Perplexity, ganham notoriedade, contribuindo para reduzir ainda mais a audiência.

"Ao promover acesso instantâneo à informação e ao conhecimento, as plataformas quebram o monopólio de quem faz as mediações das discussões da sociedade hoje", lembrou Marco Túlio. Se, por um lado, reduz-se a barreira de entrada para quem quer fazer parte das discussões, por outro obriga os publishers a inovar nas ferramentas de distribuição e a rever suas estratégias de negócio para (re) conquistar relevância.