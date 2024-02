Universa lança quadro nas redes sociais sobre violência contra a mulher

As seguidoras poderão enviar suas dúvidas para as caixas de mensagem das redes sociais de Universa e para a caixa de perguntas dos stories no Instagram da plataforma. A equipe do UOL selecionará as perguntas que farão parte do quadro.

"Universa tem, desde sempre, o compromisso com a cobertura dos direitos da mulher. Com o 'Metendo a Colher', Cris Fibe amplia sua atuação como autoridade no tema e assume o papel de conselheira, em contato direto com nossa audiência, sanando dúvidas que são comuns a tantas mulheres."

Andressa Zanandrea, editora-chefe de Universa.

Além do quadro "Metendo a Colher" com a jornalista Cris Fibe, Universa lançou o Lab da Beleza com a maquiadora Vanessa Rozan, iniciativas que seguem outros investimentos do UOL em vídeos curtos para redes sociais com talentos da casa, como Mariana Ferrão, Arapê Malik e Maria Ribeiro.