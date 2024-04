Editor do UOL é finalista em prêmio internacional de jornalismo de viagem

O editor-chefe de Nossa Eduardo Burckhardt está entre os finalistas do IPW Travel Awards, uma das mais importantes premiações de jornalismo de viagem nos Estados Unidos.

Ele concorre na categoria de melhor artigo sobre destinos dos EUA com a reportagem "A verdadeira Little Italy". O storytelling visual apresenta a região do Bronx que se tornou o centro da comunidade ítalo-americana em Nova York e chegou a ser cenário de filmes e séries, como "O Poderoso Chefão" e "Os Sopranos".

O prêmio recebe inscrições de jornalistas de viagem de todo o mundo e, entre os oito finalistas, o editor de Nossa concorre com representantes de outros sete países, como Shayla Martin, do The New York Times (Estados Unidos), Marco Berch, do jornal La Estampa (Itália), e Wing Sze Tang, do Toronto Star (Canadá).