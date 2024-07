Topps e Panini: empresas disputam mercado de colecionáveis

A Topps também comprou os direitos do álbum da Premier League, interrompendo um combinado com a Panini que vinha desde o ano de 1994. Outras aquisições da empresa estão relacionadas à Fórmula 1 e ao futebol americano.

Embora possa parecer pequeno, o que está em disputa entre a Panini e a Topps - ou seja, o mercado de colecionáveis - é bastante valioso.

O Brasil já é um mercado extremamente engajado, e, ainda assim, observamos hoje uma tendência de crescimento no setor. Ambos os mercados, colecionáveis e publicações, são impulsionados pela paixão dos brasileiros por experiências culturais e de entretenimento, seja através do esporte ou da leitura. Essa paixão cria um ambiente propício para o crescimento contínuo desses setores.

Martina Limoni, diretora de marketing e editorial da Panini Brasil

De acordo com Martina, em colecionáveis, os queridinhos do Brasil são os álbuns do Brasileirão e da Copa do Mundo, além do álbum da CONMEBOL Libertadores. "Por se tratar de um produto de grande valor no cenário esportivo e afetivo, que passa de pai para filho, eles são um sucesso em todos os estados brasileiros", comenta. "O público brasileiro é extremamente apaixonado por esportes, e essa paixão se reflete no colecionismo".

Para além das tradicionais bancas de jornal, hoje em dia, parte significativa das vendas de colecionáveis é feita online. Há até mesmo aplicativos por meio dos quais se pode fazer compras desse tipo de produto.

No cenário atual, a Panini vê sua dominância do mercado ao menos parcialmente ameaçada pela marca do grupo norte-americano. Ao menos no que diz respeito aos álbuns de futebol, a Topps parece ter conquistado uma porção importante dos clientes.