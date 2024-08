Magalu anuncia megaloja na antiga Livraria Cultura, na avenida Paulista

O Magalu vai abrir uma mega loja no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, no local onde ficava a Livraria Cultura. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21) pela empresa.

O que aconteceu

A intenção da empresa é criar uma loja conceito. O espaço vai oferecer produtos do Magalu, Netshoes, KaBuM! e Época Cosméticos. O CEO do Magalu, Frederico Trajano, afirma que a loja será um ponto estratégico para fortalecer as lojas físicas.

A empresa diz que vai preservar espaços históricos e culturais do local. Um deles é o Teatro Eva Hertz, instalado dentro das dependências.