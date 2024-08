Marca lança boneco dourado de Silvio Santos

A marca de colecionáveis Fandom Box, em parceria com o SBT, acaba de anunciar o lançamento do 'Silvinho Dourado', produto que homenageia Silvio Santos, morto no sábado passado (17).

Novidade já era prevista

A novidade é uma edição especial do boneco do fundador do SBT, lançado pela empresa no aniversário do apresentador no ano passado.

Segundo a companhia, as vendas do Silvinho Dourado já estavam planejadas para acontecer neste mês desde o começo do ano.