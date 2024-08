Lula anuncia ampliação do Auxílio Gás para mais de 20 milhões de famílias

Impacto na saúde. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o uso da lenha para cozinhar ainda causa mortes prematuras, especialmente entre mulheres e crianças de comunidades afastadas, como quilombolas e ribeirinhos.

Regulação do mercado. A ANP será responsável por credenciar revendedores que queiram aderir ao programa e definir um preço teto para o botijão, evitando que os descontos sejam absorvidos pela cadeia de revenda.

Decreto sobre oferta de gás natural. Lula também assinou um decreto para consolidar o programa Gás para Empregar, que busca aumentar a oferta de gás natural, baixar os preços ao consumidor e fomentar a neoindustrialização no Brasil.

Investimentos pode gerar milhares de empregos. A Empresa de Pesquisa Energética estima que o setor de gás natural poderá gerar R$ 94,6 bilhões em investimentos e criar 436 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos.

O que é o Auxílio Gás

Redução do impacto financeiro. O Auxílio Gás tem como objetivo aliviar o efeito do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda, uma questão central no combate à pobreza energética no Brasil.