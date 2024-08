Bolsa fecha em queda com PIB dos EUA, e dólar vai a R$ R$ 5,62

Com o real mais fraco, as despesas da companhia subiram muito. São R$ 382 milhões de títulos de 2024 a serem pagos este ano, além de US$ 550 milhões a serem pagos nos próximos quatro anos. No fechamento, a baixa foi de 23,03%, com o papel indo a R$ 5,58, conforme dados preliminares.

Dólar sobe forte

O PIB dos EUA também pressionou o dólar a subir. Ele coloca mais força na pressão de valorização da moeda americana que acontece no mundo todo desde segunda-feira (26). Isso acontece para reverter a queda que o dólar sofreu na sexta (23), quando Jerome Powell, presidente do Fed, disse que chegou a hora de cortar os juros. Naquele dia, isso provocou uma baixa forte da divisa americana.

Hoje, o índice DXY, que mede a variação do dólar em relação a uma cesta de moedas fortes, subiu 0,24%, conforme dados preliminares. "Isso mostra que a valorização aconteceu no mundo todo", diz Wagner Varejão economista da Valor Investimentos.

Aqui, a desvalorização tem sido mais acentuada que em outros países emergentes, como o México. "Com o IGP-M abaixo das expectativas do mercado, aumentam as apostas de que o Copom manterá a taxa Selic inalterada na próxima reunião, em setembro", diz Galhardo. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou a 0,09% em agosto, ante alta de 0,30% em julho, dentro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), informou nesta quinta-feira, 29 a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O mercado quer uma alta da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Os investidores desejam que a taxa suba para que as operações de "carry trade" continuem rentáveis. Elas acontecem quando se empresta dinheiro no Japão, que tem os menores juros do mundo, para investir o capital aqui, onde a taxa é a alta. O ganho fica na diferença entre os juros.