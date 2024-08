Colunista de VivaBem vence 1º Prêmio Incor de Jornalismo

Lúcia Helena venceu o prêmio com a reportagem "Como a IA está revelando arritmias sem sintomas que causam AVCs", publicada em setembro de 2023.

Imagem: Reprodução

"É muito significativo ter minha coluna no UOL reconhecida pelo maior centro de cardiologia da América Latina, recebendo um prêmio que teve votação de médicos da instituição. Isso reforça o quanto o jornalismo de saúde presta um serviço importante para a população", afirmou a jornalista.

"Fico feliz pelo prêmio por esta pauta, pois a inteligência artificial na saúde ainda parece uma coisa muito distante das pessoas, do atendimento básico. Mas, na reportagem, mostro que a IA também pode ser usada em um exame de rastreamento que qualquer um pode fazer no pronto atendimento, ajudando a diagnosticar um problema que passaria desapercebido e levaria a um AVC. Portanto, é sim uma ferramenta acessível a milhares de brasileiros na saúde pública e privada", completa Lúcia.

O InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) é reconhecido como um dos melhores hospitais da América Latina especializados em cardiologia, cirurgia vascular e pneumologia. Também aparece em várias listas entre os melhores hospitais do mundo nessas especialidades.

O Instituto oferece atendimento para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), convênio e particular. Além de ser um polo de assistência —desde a prevenção até o tratamento—, destaca-se como um grande centro de pesquisa, ensino e inovação.