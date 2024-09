Bolsa fecha em alta com chance de corte maior de juros nos EUA; dólar cai

As preocupações aumentaram hoje com dados da abertura de vagas no mercado de trabalho americano. O relatório Jolts, que serve como um indicador da falta ou do excedente de força de trabalho nos EUA, divulgado na manhã desta quarta, mostrou a abertura de 7,6 milhões de postos de emprego. A expectativa era de 8,1 milhões.

Depois, declarações feitas do presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, engrossaram o caldo. Em uma mensagem publicada no site do Fed de Atlanta, ele sinalizou que está pronto para começar a reduzir as taxas de juros, embora a inflação ainda esteja acima da meta do banco central.

Acredito que não podemos esperar até que a inflação realmente caia para 2% para começar a remover as restrições, porque isso arriscaria interrupções no mercado de trabalho que poderiam infligir dor e sofrimento desnecessários

Raphael Bostic, presidente do Federal Reserve de Atlanta

Nessa hora, a curva de juros americana chegou a apontar para recessão. Mas depois voltou ao normal. O lado bom disso é que quanto mais sobe o temor de uma economia dos EUA desacelerando, aumentam as apostas de um corte maior de juros pelo Federal Reserve. O Banco Central americano, conhecido por Fed, decide em duas semanas o que vai fazer com a taxa dos EUA: cortar 0,25 pontos percentuais ou 0,50.

Quanto maior o corte, melhor para a Bolsa brasileira. Mais investidores saem dos EUA para aproveitar ganhos maiores no mercado nacional.