Bolsa sobe, e dólar cai com espera por decisão sobre juros

Aqui, a expectativa no mercado é de que o Banco Central brasileiro suba os juros. A maior expectativa é por uma alta de 0,25 ponto percentual.

China e Vale

Hoje foi feriado na China e no Japão, o que diminui o movimento da Bolsa por aqui. Na China, houve frustração com novos dados de atividade divulgados no fim de semana sobre a economia. A produção industrial chinesa teve alta anualizada de 4,5% em agosto, abaixo do esperado (4,6%). As vendas no varejo avançaram 2,1% na mesma base de comparação, também inferior à expectativa de 2,5%. Por isso, o governo local já renovou o compromisso de baixar juros e custos de empréstimos se preciso.

Por isso é bom ficar de olho em Vale (VALE3). Os ativos da empresa estavam em queda de 0,36%, indo a R$ 58,29. Além dos problemas no maior mercado da empresa, a companhia informou no sábado (14), que está fazendo verificações adicionais na barragem Forquilha 3, na mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG). A mineradora identificou "trincas superficiais" na barragem. A barragem está em nível de emergência 3, o mais alto na escala de risco, e precisa ser monitorada de forma permanente. Além disso, o preço do minério de ferro está em queda.

Já as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) estão subindo. No horário, PETR3 ia a R$ 41,07, subindo 1,73%. PETR4 tinha alta de 2,23%, para R$ 37,52. O petróleo continua subindo após seu primeiro ganho semanal em um mês, com a queda nas exportações da Líbia.