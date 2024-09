Mercado prevê primeira alta da taxa básica de juros em 2 anos nesta semana

Previsões refletem as novas expectativas para o ambiente econômico. As apostas de juros mais altos surgem em linha com a projeção de inflação maior pela nova semana consecutiva, de 4,3% para 4,35%. A Selic é o principal instrumento de política monetária para conter o avanço dos preços.

Copom levantou a possibilidade alta da Selic no último encontro. Na ata da última reunião, realizada em agosto, os diretores da autoridade monetária admitiram aumentar os juros básicos para manter a inflação na meta.

O Comitê avaliará a melhor estratégia: de um lado, se a estratégia de manutenção da taxa de juros por um tempo suficientemente longo levará a inflação à meta no horizonte relevante; de outro lado, o Comitê, unanimemente, reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado.

Última ata do Copom

Apostas para o próximo encontro variam entre a manutenção da Selic em 10,5% ao ano e a alta para 11% ao ano. As divergências entre os analistas do mercado consultados pelo BC determinam a mediana elevação dos juros para 10,75% ao ano. Para o final deste ano, as expectativas oscilam entre 10% ao ano e 12% ao ano.

As expectativas para 2025 subiram pela segunda semana seguida. Os analistas aumentaram de 10,25% ao ano para 10,5% ao ano a previsão de patamar para a taxa Selic ao final do próximo ano. Já para 2026 e 2027, as projeções seguem estáveis em, respectivamente, 9,5% ao ano e 9% ao ano.