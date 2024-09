Bolsa passa a cair e dólar sobe após decisões sobre juros

Mas os investidores ponderam o que é melhor: Bolsa ou renda fixa? Assim, o Ibovespa perde impulso e cai. "Com a alta de juros aqui, isso torna a renda fixa mais atrativa. Isso é um fato. Lá fora, as Bolsas estão subindo. Houve um susto com as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, de que os próximos cortes podem ser menores, mas nada de novidade nisso", diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do AndBank.

Real segue se valorizando

O real vem ganhando valor sobre o dólar há seis pregões consecutivos. Esse fator pode dar uma alívio à inflação que o Banco Central brasileiro prevê que vai continuar crescendo. O BC tomou a decisão de alta ontem baseado em modelos com o câmbio a R$ 5,60. Hoje está em R$ 5,45.

Com a diferença de juros entre EUA e Brasil, o fluxo de dólares aumenta a favor do real. Os investidores emprestam dinheiro a juros baixos no exterior e aplicam nas altas taxas brasileiras.

No comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC justificou a decisão. Disse que a alta da Selic é resultado de um cenário marcado por resiliência na atividade econômica doméstica, por pressões no mercado de trabalho e expectativas "desancoradas" para a inflação.

O Bank Of America contra-argumentou essa justificativa: "Apesar do corte de 50 pontos base nos EUA, o Copom afirmou que o cenário externo ainda exige cautela dos países emergentes, principalmente devido à incerteza em torno da postura do Fed", publicou o banco em documento para investidores.