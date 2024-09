Bolsa cai com investidores indo para renda fixa e dólar sobe

A Bolsa de Valores de São Paulo trabalha nesta sexta-feira (20) em queda. Depois das 13h o Ibovespa caia 1,18%, a 131.551 pontos, perdendo o patamar dos 132 mil pontos e voltando para o mesmo nível de 12 de agosto. A alta dos juros aqui, para 10,75% ao ano, afasta o investidor do mercado brasileiro, com o dinheiro indo para a renda fixa ou Bolsas do exterior.

Depois da sétima queda consecutiva, o dólar virou o sinal e tinha alta de 1,45%, indos a R$ 5,503. O dólar turismo ia a R$ 5,69.

O que está acontecendo?

Apesar de toda torcida para a queda nos juros nos EUA, a Bolsa se deu mal no fim das contas. No dia seguinte ao corte de juros nos EUA, o Ibovespa caiu 0,47%. Outras Bolsas emergentes, como a do México, que subiu 0,64%, tiveram alta. "Mas no Brasil, continuamos a ver saídas de fundos de ações e 'hedge funds' do Brasil. Os fluxos ainda são direcionados para fundos de renda fixa", publicou hoje o Bank of America (BofA).