Ministro diz que vai buscar mecanismos para Bolsa Família não ir para jogos

O ministro do desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome, Wellington Dias, afirma que o dinheiro do Bolsa Família não é destinado para apostas e sim para combate à fome e às necessidades básicas de quem enfrenta insegurança alimentar. Ele afirmou que iria acompanhar a regulamentação do setor e encontrar meios para evitar esse destino do dinheiro. A declaração foi divulgada em nota nesta quarta-feira (25).

O que aconteceu

O BC (Banco Central) divulgou uma análise sobre o mercado de jogos de azar e apostas online no Brasil. O documento traça um perfil dos apostadores e destaca que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram R$ 3 bilhões às casas de apostas virtuais apenas no mês de agosto.

Hoje há um projeto para regulamentar as bets. Dias afirma que tem "certeza de que o governo federal, ao tratar desse tema, levará em consideração a proteção dos mais vulneráveis e os impactos sociais que possam surgir" e que vai acompanhar o andamento da regulamentação para evitar que o dinheiro do benefício social seja usado para os jogos.