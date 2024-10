Resultados do CNU: onde ver as notas do concurso unificado

Detalhamento das notas

Para os candidatos de nível superior (blocos 1, 2, 3, 5, 6, e 7), será possível acessar o número de acertos, a nota final e a nota ponderada das provas de conhecimentos gerais e específicos.

No caso dos candidatos de nível médio (bloco 8), o sistema mostrará os acertos por disciplina e a nota ponderada, além da avaliação gramatical da redação.

Solicitação de revisão de notas

É permitido pedir revisão das notas das provas discursivas e redação até quarta-feira (9), diretamente pelo site do CNU.

Próximas etapas após o resultado

Como saber se estou habilitado no Enem dos Concursos? Essa informação estará disponível no campo: "Situação do cargo", no extrato do resultado da prova.