Com AlmapBBDO e NEOOH, Mapa OOH se torna independente

A nova etapa do Mapa OOH pretende reforçar a importância de uma métrica única de mídia exterior para o mercado publicitário.

Segundo a associação, isso permitirá que agências e anunciantes 'façam uma distribuição de investimento mais precisa e mais estratégica'.

Também realizamos testes e treinamentos com uma agência representativa. A AlmapBBDO abraçou o negócio. A partir de agora, temos subsídio para rodar o projeto em outras agências de publicidade.

Marco Frade

Além disso, há a perspectiva de outros players do mercado entrarem no projeto. Segundo o executivo, agências como Talent, Dentsu e Lew'Lara já estão no radar para iniciarem a utilização dos subsídios de métricas que virão da AlmapBBDO.