Gol é companhia aérea com menos reclamações de clientes no Brasil, diz Anac

A GOL foi a empresa aérea nacional a registrar o menor índice de reclamações de clientes em 2024, segundo o Boletim de Monitoramento do Consumidor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Na sequência, aparecem Latam e Azul, respectivamente.

O que aconteceu

O balanço considera reclamações feitas a cada 100 mil passageiros. No ano passado, a GOL registrou 55,6; Latam, 60; e Azul, 92,1. No total, foram analisados 86.792 casos pela plataforma consumidor.gov.br — um acréscimo de 0,6% no número absoluto de demandas em relação a 2023.

GOL vem reduzindo números desde 2021. Naquele ano, foram 204 registros a cada 100 mil passageiros. Em 2022, caiu para 107; depois, em 2023, 76,9.