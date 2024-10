Mesmo com novo pacote econômico chinês, Bolsa oscila; dólar cai

Essa baixa impacta diretamente o câmbio brasileiro, agora positivamente. É o que diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas, empresas de ouro e câmbio. "Nossa moeda tende a reagir de forma exacerbada a esses movimentos, exigindo cautela dos investidores", diz ele.

Petróleo

Outro fator é o petróleo. Os valores estão em queda hoje. A China é a maior compradora de petróleo do mundo. Com a deflação, o petróleo caía no início desta segunda mais de 2%, diante das preocupações com a estagnação chinesa.

No Brasil

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado o PIB do Banco Central, teve avanço de 0,2% em agosto. Isso na comparação com julho. A expectativa do mercado era de estabilidade.

Mais juros?

O crescimento é um indicativo positivo da recuperação econômica no Brasil. É o que diz Jefferson Laatus, chefe-estrategista do grupo Laatus. "No entanto, essa expansão precisa ser acompanhada com cautela, pois pode pressionar a inflação, levando o Banco Central a adotar uma postura mais rígida na política monetária", acrescenta ele.