Corinthians fará homenagem a Washington Olivetto em partida do Brasileirão

O departamento de marketing do clube também preparou um vídeo especial de homenagem a Olivetto. A família do publicitário estará presente para receber as homenagens.

Veja o vídeo que estará nos telões:

Criador de comerciais memoráveis, como o primeiro sutiã de Valisère e cachorrinho da Cofap, Olivetto era um dos maiores nomes da propaganda brasileiro e um dos publicitários mais premiados de todos os tempos.

O presidente Lula, também torcedor do clube do Parque São Jorge, chegou a afirmar que Olivetto 'talvez seja o mais célebre nome da nossa propaganda'.

Torcedor do clube, Olivetto foi vice-presidente de marketing do Corinthians no início dos anos 1980.