Criador do garoto Bombril e da Democracia Corinthiana, Olivetto morre no RJ

Olivetto nasceu em São Paulo, em 1951. Apesar de ter feito faculdade de publicidade na FAAP, não concluiu o curso. Iniciou sua carreira profissional em 1969, aos 18 anos.

Em 1974, já na agência DPZ, ganhou o primeiro prêmio Leão de Ouro brasileiro no Festival de Publicidade de Cannes, com o comercial 'Homem com mais de quarenta anos'.

Foi na DPZ, também, que Washington fez dupla com o diretor de arte Francesc Petit. Lá, criaram o icônico garoto-propaganda da Bombril, que acabou nas páginas do Guiness Book como o garoto-propaganda de maior tempo de permanência no ar.

Depois de deixar a DPZ, se associou à agência de publicidade suíça GGK. Em 1986, ao lado dos sócios Gabriel Zellmeister e Javier Llussá Ciuret, passaram a ter o controle total da empresa, que mudou de nome e virou W/Brasil, uma das agências de publicidade mais conhecidas do mundo.

Na W/Brasil, Olivetto foi responsável pela criação de vários comerciais icônicos, entre eles os filmes para a fabricante de sapatos Vulcabras, o cachorro da Cofap e o casal Unibanco, entre outros.