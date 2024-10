Bolsa cai e dólar vai a R$ 5,69 com PIB da China e queda do petróleo

O número veio abaixo do trimestre anterior (4,7%), mas acima da estimativa de 4,5%. E ainda conseguiu ser mais fraco que o PIB do início de 2023, quando a China começava a flexibilizar as severas medidas contra a covid-19.

Início de virada?

No entanto, os números de setembro indicam melhora. As vendas no varejo, por exemplo, aumentaram em setembro. O principal indicador do consumo das famílias teve avanço de 3,2% em termos anuais, após o resultado de 2,1% em agosto, o que representa um sinal promissor. A estimativa era de 2,5%.

O índice de desemprego nas áreas urbanas caiu para 5,1% no mês passado, contra 5,3% em agosto. A produção industrial cresceu 5,4% e superou a previsão de 4,6%. "Apesar de alguns indicadores da China terem vindo acima das expectativas, como a produção industrial e as vendas no varejo, o mercado ainda está cético quanto ao potencial de recuperação sustentável do país, o que afeta diretamente setores como mineração e petróleo", disse Christian Iarussi, especialista em mercado de capitais e sócio da The Hill Capital.

Por que esses números importam?

A China é a maior compradora dos produtos de exportação do Brasil. Além disso, muitos setores da economia mundial dependem de uma atividade chinesa azeitada para andar bem, como o petróleo.