Bolsa cai com baixa do petróleo e do ferro; dólar sobe

O que está acontecendo?

Nesta quarta, o preço internacional do petróleo recua cerca de 1% no exterior. Estimativas de alta dos estoques nos Estados Unidos e os esforços do governo americano por um cessar-fogo no Oriente Médio ajudam a cotação a cair.

Na semana, porém, o óleo acumula alta de 4%. Mesmo assim, não vem conseguindo animar as ações da Petrobras. Na semana, PETR3 e PETR4 estão em baixa de 2,30% e 1,95%, respectivamente, segundo a Economatica. A questão é que o mercado de petróleo está num sobe e desce muito grande. Nos últimos dois dias, por exemplo, teve alta. Mas hoje cai. Essas variações afastam os investidores.

Outro problema é a proximidade com a divulgação do balanço da companhia. Isso geralmente também faz com que as ações oscilem bastante. Os números do terceiro trimestre saem no dia 7 de novembro, após o fechamento do mercado. No momento, as ordinárias PETR3 caem para R$ 39,11, em baixa de 0,84%, enquanto as preferenciais vão a R$ 35,72, com desvalorização de 1,08%.

Ferro

A Vale (VALE3) solta seu balanço do terceiro trimestre nesta quinta (24). As ações da companhia, assim como da Petrobras, geralmente acompanham os preços internacionais, mas os do minério de ferro. Na China, o produto fechou hoje em baixa de 1,91%, o que pode dificulta uma alta. Agora, VALE3 cai a R$ 59,57, andando para trás 1,39%.